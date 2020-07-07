وفاة طبيبين بكورونا.. وعدد الضحايا يرتفع لـ101

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سامي برغوت، مدرس مساعد طب الأطفال جامعة طنطا، والذي توفي في عناية مستشفي الطب النفسي بجامعة طنطا بعد إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

كما نعت النقابة الدكتور عبد الجواد السيد سعد، الأستاذ بمعهد الكبد بالمنوفية، والذي توفي في عزل معهد الكبد إثر إصابته بڤيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها وثقت حتى الآن وفاة 101 طبيب بفيروس كورونا أثناء عملهم.