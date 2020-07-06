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رجل دولة من طراز فريد.. السيسي ينعى الفريق محمد العصار

08:13 م الإثنين 06 يوليه 2020
رجل دولة من طراز فريد.. السيسي ينعى الفريق محمد العصار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:


نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والذي وافته المنية قبل دقائق.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "فقدت مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق محمد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي – والذي وافته المنية اليوم".

وتابع الرئيس: "لقد كان الفقيد من أخلص الرجال الذين خاصوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

واختتم: "اللهم ارحم الفقيد العزيز ونسأل لأسرته وذويه الصبر والسلوان.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محمد العصار وزارة الإنتاج الحربي

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