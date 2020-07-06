أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كرم جبر: الفترة المقبلة ستشهد تنظيم تراخيص وسائل الإعلام

12:06 ص الإثنين 06 يوليه 2020
كرم جبر: الفترة المقبلة ستشهد تنظيم تراخيص وسائل الإعلام

الكاتب الصحفي كرم جبر

(مصراوي):


قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة ستسشهد تنظيم إصدار تراخيص القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، مضيفًا أنه من حق أي مواطن أو مسئول أن يتقدم بشكوى للمجلس وكل شخص سيأخد حقه، وحينما تكون هناك قضية تتطلب منا تدخل هنا يتدخل المجلس بقوة.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نقل المعلومات والأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون تدقيق، مضيفًا أن هناك أخبارا كاذبة تداولت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص وفاة فنانين كبار.

وأوضح أن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، قدم مجهودًا كبيرًا في وضع عدد من القواعد والأسس التي سنبني عليها، مضيفًا أن الإعلام في الفترة الأخيرة حقق نجاحات لا يمكن إنكارها، والإعلام أول من تأثر بجائحة فيروس كورونا.

وتابع: "يجب منع تصوير الجنازات وجثامين الموتى، واقتحام أماكن الحوادث، مراعاة لحرمة الموتى والمنازل"، مضيفًا أن وسائل الإعلام تحقق وتصدر أحكامًا ضد متهمين في عدد من القضايا قبل صدور الأحكام القضائية، مؤكدًا أن حجب المعلومة لدقائق يساوي انتشار الشائعات لساعات وأيام، والصحافة الورقية في مصر والعالم تواجه مأزقًا حقيقيًا، لكنها ستظل باقية.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام القنوات الفضائية برنامج مساء Dmc مواقع التواصل الاجتماعي

الخبر التالى:

6 أيام من التراجع وأقل حصيلة وفاة منذ 22 يومًا.. هل تجاوزنا ذروة كورونا في مصر؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 75253

    عدد المصابين

  • 20726

    عدد المتعافين

  • 3343

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الممرضة المرافقة لرجاء الجداوي تكشف كواليس الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة