كرم جبر: الفترة المقبلة ستشهد تنظيم تراخيص وسائل الإعلام

(مصراوي):



قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفترة المقبلة ستسشهد تنظيم إصدار تراخيص القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، مضيفًا أنه من حق أي مواطن أو مسئول أن يتقدم بشكوى للمجلس وكل شخص سيأخد حقه، وحينما تكون هناك قضية تتطلب منا تدخل هنا يتدخل المجلس بقوة.

وأضاف جبر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أنه لا يجوز لوسائل الإعلام نقل المعلومات والأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي دون تدقيق، مضيفًا أن هناك أخبارا كاذبة تداولت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تخص وفاة فنانين كبار.

وأوضح أن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، قدم مجهودًا كبيرًا في وضع عدد من القواعد والأسس التي سنبني عليها، مضيفًا أن الإعلام في الفترة الأخيرة حقق نجاحات لا يمكن إنكارها، والإعلام أول من تأثر بجائحة فيروس كورونا.

وتابع: "يجب منع تصوير الجنازات وجثامين الموتى، واقتحام أماكن الحوادث، مراعاة لحرمة الموتى والمنازل"، مضيفًا أن وسائل الإعلام تحقق وتصدر أحكامًا ضد متهمين في عدد من القضايا قبل صدور الأحكام القضائية، مؤكدًا أن حجب المعلومة لدقائق يساوي انتشار الشائعات لساعات وأيام، والصحافة الورقية في مصر والعالم تواجه مأزقًا حقيقيًا، لكنها ستظل باقية.