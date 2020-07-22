متحدث البرلمان يشيد بسحق القوات المسلحة للإرهابيين بسيناء

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ببسالة صقور قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية التي تسعى إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر وذلك بعد نجاح البواسل والأبطال من قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي الحازم والحاسم للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

ووجه "حسب الله"، في بيان له، اليوم الأربعاء، التحية لنجاح أبطال القوات المسلحة في إحباط هجوم عناصر قوى الشر والظلام والإرهاب بما يجعلنا جميعا نشعر بالأمان والاطمئنان على أمن مصر وشعبها العظيم الذي يقف دائما وأبداً صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب.

ونعى الدكتور صلاح حسب الله، الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يسكنهم فسيح جناته ويرزق أهلهم وذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ونجحت القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام 4 عربات وعدد من العناصر التكفيرية.

ونجحت القوات المسلحة في القضاء على 18 تكفيريا منهم فرد يرتدي حزام ناسف، وتدمير 4 عربات منهم 3 عربات مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.