تصل لـ15 ألف جنيه.. ننشر أسعار الغرف بفنادق الإسكندرية والساحل ومطروح خلال العيد

كتب- يوسف عفيفي:

كشف أنطوان غزال، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، عن أسعار الغرف الفندقية خلال عيد الأضحى المبارك الموافق 31 يوليو الجاري، موضحا أن هناك نحو 75 فندقًا جاهزين لاستقبال الزائرين.

وقال غزال، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن أسعار الغرف الفندقية في المناطق المذكورة للمصريين تتراوح بين 300 و400 و500 جنيه للغرفة الواحدة في فنادق 3 نجوم، وبين 13 و15 ألف جنيه في بعض الفنادق فئة 5 نجوم، وذلك حسب النجومية والإمكانيات والمنطقة والوجبات والخدمات المقدمة للنزيل.

وأوضح أن عدد الفنادق الجاهزة لاستقبال الزائرين يبلغ حوالي 45 فندقا في محافظة مطروح، وتبلغ في الساحل الشمالي ومنطقة سيوة حوالي 30 فندقا ما بين صغير وكبير، وذلك لأن الساحل منطقة تضم فنادق كبيرة ويصل عدد الغرف في بعضها لـ500 غرفة فندقية.

وأكد غزال، جاهزية الفنادق لاستقبال الزائرين لقضاء إجازة عيد الأضحى، وتزايد الطلب عليها بالتزامن عودة التشغيل وانحصار فيروس كورونا، موضحا أن الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح وسيوة والبحيرة، من أكثر المناطق التزاما بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح أن نسبة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، تخطت نسبة 93% ما بين الإسكندرية ومطروح والساحل ومنطقة واحة سيوة التي يعمل فيها حاليا 4 فنادق، مع استمرار لجنة وزارة السياحة في فحص باقي الفنادق استعدادا لمنحها الشهادة الصحية لإعادة التشغيل.

وقال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الساحل الشمالي، مكتظ بالمواطنين الباحثين عن فرصة الاستجمام وقضاء وقت جميل مع الأسرة خلال فترة إجازة العيد من كل عام، نظرا لانخفاض سعر الغرف الفندقية التي تناسب الشريحة الكبرى من المواطنين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل.

ووجه الشاعر، في تصريح لمصراوي، نصائح للمواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة في كل القرى والمنشآت والفنادق السياحية، خاصة على الشواطئ المفتوحة واتباع المسافات، بالتزامن مع انحصار حالات كورونا، متمنيا أن تسير العجلة على هذا المنوال بالتراجع لأنه في حالة الزيادة سيكون الموقف صعبا.

وشدد على ضرورة اتباع تعليمات الحكومة بعدم النزول إلى الشواطئ العامة كونها مغلقة ولم تفتح حتى الأن، وغير المسموح بها في الفنادق والقرى السياحية.