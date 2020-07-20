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البرلمان يرفع جلساته لـ16 أغسطس

08:36 م الإثنين 20 يوليه 2020
البرلمان يرفع جلساته لـ16 أغسطس

علي عبدالعال

(مصراوي):

رفع الدكتور علي عبدالعال، أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان اليوم، حيث عقد جلسة عامتين وجلسة سرية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر عبدالعال، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة، حرص عبدالعال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

علي عبدالعال القوات المسلحة المصرية عيد الأضحى

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