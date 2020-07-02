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الكفاية الإنتاجية: الانتهاء من خطة توزيع أدوات التعقيم لامتحانات الدبلوم

08:42 ص الخميس 02 يوليه 2020
الكفاية الإنتاجية: الانتهاء من خطة توزيع أدوات التعقيم لامتحانات الدبلوم

أرشيفية

قال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن المصلحة انتهت من إعداد خطة توزيع أدوات التعقيم على لجان النظام والمراقبة لأعمال امتحانات دبلوم التلمذة الصناعية بمختلف المراكز والمحطات التابعة لها.

وأضاف جمعة، أن المصلحة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورنا، والحفاظ علي صحة الطلاب وتوفير اكبر قدر من السلامة والأمان أثناء آدائهم لامتحانات الدبلوم.
وأشار عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلي أن المصلحة نجحت في تصنيع عددا من كبائن التعقيم والتي تم توزيعها علي لجان الامتحانات لتعقيم الطلاب قبل دخولهم اللجان.

أدوات التعقيم امتحانات الدبلوم الكفاية الإنتاجية

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