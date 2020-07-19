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القوى العاملة: السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص

04:38 م الأحد 19 يوليه 2020
القوى العاملة: السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص

وزارة القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن السلطات لسعودية، قررت تطبيق منتج تأميني "بوليصة تأمين" على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض،

وزارة القوى العاملة القطاع الخاص بوليصة تأمين

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