القوى العاملة: السعودية تتحمل التأمين على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين بالقطاع الخاص
كتب - يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن السلطات لسعودية، قررت تطبيق منتج تأميني "بوليصة تأمين" على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض،
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