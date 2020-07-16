بالصور.. الكنائس تطبق إجراءات احترازية مشددة مع عودة القداسات



مصراوي

بدأت عدة كنائس على مستوى الجمهورية، إعادة العمل بالقداسات مجددًا بدءا من أمس الأربعاء، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة.

ويستعرض مصراوي، الإجراءات التي التزمت بها الكنائس تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث طبقت الكنائس نظام تخفيض الأعداد بحيث تتراوح بين ٢٠ - ٣٠ فردًا على أقصى تقدير، مع إقامة قداسات يومية حسب المناطق حيث يتم دعوة مجموعة من سكان منطقة معينة تليفونيا وبالاسم لحضور القداس، فيما يتم دعوة باقي سكان المنطقة في أسابيع تالية.

وتضمنت الإجراءات تطبيق التباعد الاجتماعي من خلال ترقيم مقاعد الكنيسة بحيث يتواجد كل فرد أمام الرقم المخصص على المقعد، كما وضعت علامات إرشادية على الأرض لتنظيم وقوف المصلين قبل التناول حتى يكون هناك تباعد، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات ومنع التلامس بالأيدي، وتوزيع زجاجات مياه صغيرة لكل فرد للشرب بدلا من أكواب المياه التي كان يتم استخدامها من شخص لآخر في السابق.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن عددًا من الإيبارشيات بدأت أمس إعادة القداسات تدريجيا، بحيث يتم إبلاغ المصلين بالاسم واقامة قداسات على مدار أيام الأسبوع بواقع ٢٥ مصلٍ تقريبا في القداس الواحد، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتوفير التعقيم المناسب بين كل قداس وما بعده، والحفاظ على المسافات الآمنة بين المصلين، ومنع التقبيل والتلامس، والانصراف بعد انتهاء القداسات فورا لمنع التجمعات.

وأضاف "حليم"، لمصراوي، أنه ليس هناك حصر بعدد الإيبارشيات التي عادت للفتح اليوم، لكن الأمر متوقف على موقف كل منطقة من تفشي الفيروس وقرار الأسقف المسئول عن كل إيبارشية.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الارثوذكسية قرر أن يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات إلى يوم الاثنين ٣ أغسطس المقبل، وذلك بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية على أن يتم الفتح التدريجي لخدمة القداسات .

وأضاف بيان المجمع المقدس أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائم للمجمع المقدس بتاريخ ٢٧ يونيو الماضي.

وكان المجمع المقدس أصدر صباح السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بيانا بشأن فتح الكنائس حيث رأت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس أن يقوم الأب الأسقف مع مجمع الكهنة في كل إيبارشية بتقدير الموقف الصحي من حيث استمرار أو تعليق القداسات بالكنائس لمدة أسبوعين أو أكثر، أو فتحها تدريجيًّا مع مراعاة كافة الإجراءات الصحية، مراعاةً كاملةً وشاملةً، وبالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) وحيث أنها تشهد ارتفاعًا في نسب الإصابات والعدوى، لذا يتم تأجيل فتح الكنائس.