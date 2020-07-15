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مدبولي يكلف بإجراء جراحة على نفقة الدولة لمواطن تعرض لحادث سير

10:19 م الأربعاء 15 يوليه 2020
مدبولي يكلف بإجراء جراحة على نفقة الدولة لمواطن تعرض لحادث سير

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

أعلنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، استجابتها لاستغاثة أحد المواطنين، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إنقاذ نجله، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحمل الدولة تكاليف إجراء العملية الجراحية، والمتابعة الدائمة للحالة حتى التماثل للشفاء.

وأوضح الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، أن استغاثة المواطن أحمد سيد عبدالله، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إنقاذ نجله "عبدالله" 13 عاما، حيث تعرض لحادث سير بالأمس، نتج عنه إصابات بالغة بالعمود الفقري، ويحتاج إلى إجراء عملية لا يقوى والده على تحمل تكاليفها.

وفي استجابة سريعة لرصد الحالات الطبية العاجلة والحرجة، أكد المستشار الطبي، أن لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت على الفور مع والد المريض، والذي أفاد بأنه تم حجز ابنه بمستشفى بني سويف العام، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة له، حيث تبين أنه يعاني من كسر بأحد فقرات العمود الفقري، ولكن لا يمكن إجراء الجراحة حاليًا نظرًا للجروح السطحية العديدة.

وقرر الطبيب الاستشاري خروج الحالة الأن، وتم إعطاؤه العلاج الدوائي اللازم مع ضرورة المتابعة بعد شهر من تاريخه لإجراء الجراحة المطلوبة بعد تحسن الحالة.

وأوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة استجابت على الفور للحالة، تنفيذا لتوجيه رئيس الوزراء بإجراء العملية الجراحية على نفقة الدولة، بعد مرور شهر بناءً على توصيات خطة العلاج، مع استمرار متابعة الحالة حتى التماثل التام للشفاء.

وأكد استمرار عمل اللجنة في رصد وتلقي الاستغاثات للحالات الطبية العاجلة والحرجة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة على مدار الساعة.

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