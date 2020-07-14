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مطار القاهرة يستقبل 2023 راكبًا على متن 11 رحلة دولية

10:45 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
مطار القاهرة يستقبل 2023 راكبًا على متن 11 رحلة دولية

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، 11 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم أوروبية وعربية وأفريقية وعلى متنهم 2023 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن 11 رحلة دولية وصلت صباح اليوم، منهم رحلة مصر للطيران القادمة من تورنتو بكندا و رحلة مصر للطيران القادمة من مسقط كذلك رحلة شركة لوفتهانزا القادمة من فرانكفورت بالإضافة إلى عدة رحلات قادمة من الشارقة واليمن ودبي وجدة وأبوظبىً والبصرة والقسيم، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش.​

مطار القاهرة الدولي رحلات دولية رحلات جوية

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