"التعليم" تؤكد صحة الأجزاء المتداولة لامتحان اللغة الفرنسية والألمانية

كتب- أسامة علي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الامتحان المتداول في مادتي اللغة الفرنسية والألمانية، للشهادة الثانوية العامة.

وقالت الوزارة، إن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات، تمكن من الوصول إلى هوية الطلاب المسئولين عن تصوير أجزاء من امتحان اللغة الثانية في الفرنسية والألمانية.

وأشارت إلى أن الطلاب يؤدون الامتحان في إحدى لجان محافظة أسيوط.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 14 يوليو 2020، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وهي "اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية، أو اللغة الإسبانية ، أو اللغة الإيطالية، أو اللغة الصينية".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وإجراءات أمنية مشددة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى ٢١ يوليو المقبل، ويصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة: 667 ألفا و315 طالبا/طالبة وعدد لجان السير: 2216 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وعدد اللجان الفرعية: 56 ألفا و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.