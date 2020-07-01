لتقليل الاغتراب.. الحكومة توافق على إنشاء 4 جامعات أهلية

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية ومقرها مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة العلمين الدولية الأهلية ومقرها مدينة العلمين الجديدة، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية ومقرها في مدن (شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر)، وجامعة الجلالة الأهلية، ومقرها هضبة الجلالة بمحافظة السويس.

يأتي ذلك في إطار سعى الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي وتقليل الاغتراب، بحسب بيان الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بادرت بإعداد ملفات إنشاء الجامعات الأهلية؛ لتعد نموذجاً يُحتذي به في إنشاء مثل تلك الجامعات، وذلك للعمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الشراكة مع جامعات دولية مرموقة.