برلمانى منتقدًا تقرير التفتيش بشأن محور الزمر: "أثار غضب المتضررين"

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد فؤاد، إن التقرير الصادر عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بشأن العقارات الكائنة على جانبي ترعة الزمر أثار حفيظة المواطنين متضرري المشروع، وتسبب في بلبلة كبيرة، مطالبًا انتظار تقرير اللجنة التي تقوم بفحص ودراسة المشروع.

وتساءل "فؤاد"، في بيان اليوم الثلاثاء، عن دور جهاز التفتيش الفني طوال هذه الفترة، وأين كان منذ بدء الأزمة، وهل هو معني بإعداد مثل هذه الدراسات؟، متسائلا: "كيف لجهاز تابع لوزارة الإسكان أن يبرأ ساحة ذات الوزارة من الخطأ؟!".

و شدد "فؤاد"، على ضرورة انتظار قرارات اللجنة المشكلة لبحث الموضوع، مطالبًا باستدعاء الوزير لسماع ما لديه من تقارير ودراسات.

وأشار النائب، إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير الإعلان عن موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، بالإضافة لمبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، وتحديد المسارات المرورية أسفل الكبارى بمنطقة العمرانية، والاحتياطات التي سيتم تنفيذها لتأمين العقارات القريبة من مسار المحور.

وأكد فؤاد، أن أزمة متضرري محور ترعة الزمر مازالت قيد الفحص، وذلك بناء على الوفد البرلماني الذي زار الموقع على الأرض قبيل عيد الفطر المبارك برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، وتم الاتفاق مع المحافظة على تشكيل لجنة لبحث الأمر خاصة بعدما تقدم عدد من المتضررين بمستندات تثبت صحة موقفهم.

وأضاف، أن اللجنة قررت عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم حيال المتضررين، وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن كل متضرر سيحصل على التعويض المناسب وفقًا لطبيعة كل وحدة أو عقار من تلك التي لحق بها الضرر جراء تنفيذ المشروع.