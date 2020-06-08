ممثل التعليم أمام البرلمان: الطلاب يؤدون امتحانات المواد المحذوفة من المنزل
(مصراوي):
قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة، سيؤدي الطلاب امتحانها من المنزل، بحيث تكون النتيجة الخاصة بها اجتياز أو عدم اجتياز، مشيرًا إن الحكومة استندت في هذا الأمر لقانوني الطوارئ والتعليم.
وأضاف حجازي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أن الطالب الذي سيخوض الدور الثاني برغبته، ويرسب في مادة أو مادتين، سيمنح فرصة ثانية حتى لا يعيد السنة الدراسية من جديد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7055609
عدد المصابين
-
3446874
عدد المتعافين
-
403755
عدد الوفيات
إعلان