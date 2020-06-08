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ممثل التعليم أمام البرلمان: الطلاب يؤدون امتحانات المواد المحذوفة من المنزل

06:12 م الإثنين 08 يونيو 2020
ممثل التعليم أمام البرلمان: الطلاب يؤدون امتحانات المواد المحذوفة من المنزل

الدكتور رضا حجازي

(مصراوي):

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن المواد غير المضافة للمجموع بامتحانات الثانوية العامة، سيؤدي الطلاب امتحانها من المنزل، بحيث تكون النتيجة الخاصة بها اجتياز أو عدم اجتياز، مشيرًا إن الحكومة استندت في هذا الأمر لقانوني الطوارئ والتعليم.

وأضاف حجازي، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، أن الطالب الذي سيخوض الدور الثاني برغبته، ويرسب في مادة أو مادتين، سيمنح فرصة ثانية حتى لا يعيد السنة الدراسية من جديد.

رضا حجازي امتحانات المواد المحذوفة البرلمان

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