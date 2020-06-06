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الرئيس السيسي يبحث مع المشير حفتر وعقيلة صالح الأوضاع في ليبيا

12:13 م السبت 06 يونيو 2020
الرئيس السيسي يبحث مع المشير حفتر وعقيلة صالح الأوضاع في ليبيا

السيسي يلتقي حفتر

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للامن القومي المصري، بالاضافة الي تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي. بحسب بيان صحفي.​

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