طلب إحاطة بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات

كتب - نشأت علي:

تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول ما زعمته جروبات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 عقب بدء اللجان الامتحان في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أن مجموعات الغش الإلكتروني، المعروفة بـ«شاومينج» تداولت أوراق أسئلة بعض الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات بعد نصف ساعة من بدء الإمتحانات.

وقال، إن جروبات الغش نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تتضمن أسئلة الامتحانات لعدد من مواد الشهادة الإعدادية 2024 وذلك عقب بدء اللجان الامتحان بدقائق إضافةً إلى نشر إجابات الأسئلة المتداولة مؤكداً أن هذه الظاهرة أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى مواجهتها

وأشار إلى أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم متسائلاً: أين تعهدات وتصريحات الدكتور رضا حجازى التى أكد فيها أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب أي امتحانات ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً الوزير بالكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى

وطالب الخضراوي رئيس مجلس النواب، باحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى اللجنة للرد عليه محذراً من تكرار هذه الظاهرة خلال امتحانات الثانوية العامة.