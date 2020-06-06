شبورة صباحًا معتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

القاهرة- (أ ش أ):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس السبت، نهارًا شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة - لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة أحيانًا - طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية - طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.

نشاط رياح على أقصى غرب السواحل الشمالية تكون مثيرة للأتربة أحيانًا، كما تنشط على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

الاسكندرية 31 20

وادى النطرون 33 19

طنطا 32 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 32 20

بلطيم 31 20

مطروح 34 15

السلوم 35 17

سيوة 38 19

بورسعيد 27 19

دمياط 27 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 32 19

الاسماعيلية 35 17

السويس 35 18

العريش 27 18

رفح 28 17

رأس سدر 35 21

نخل 33 16

نويبع 33 25

طابا 32 22

كاترين 34 17

الطور 27 21

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 35 24

الفيوم 34 19

بنى سويف 34 20

المنيا 35 22

أسيوط 38 22

سوهاج 38 23

قنا 39 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

ادفو 40 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 39 25

شلاتين 35 26

ابو رماد 34 26

حلايب 31 28

رأس حدربة 31 27