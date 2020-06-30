"ربطها وطفى سجائر في جسدها".. "قومي الطفولة" ينقذ رضيعة من تعذيب والدها بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر بعد قيام والدها بضربها وتعذيبها وإحداث إصابات بالغة بها، لعدم رغبته بنوعها كونها أنثى، بمركز أبوصوير، في الإسماعيلية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى استغاثة من خالة الطفلة تطلب التدخل لحماية الطفلة من والدها الذي اعتاد على ضربها وتعذيبها وإحداث إصابات بالغة بها، لعدم رغبته بمولود أنثى، مؤكدة أنه على الفور تم تحرير بلاغ بالواقعة على خط نجدة الطفل، بما تنطوي عليه الواقعة من إساءة لحقوق الطفل وكرامته وعنف يمثل خطرا محدقا، وتعريض حياة الطفلة للخطر.

وأشارت "السنباطي" في بيان اليوم الثلاثاء، إلى إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام الذي بدوره أحالها للمستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسماعيلية، وباشرت نيابة مركز أبو صوير الجزئية تحقيقاتها في القضية، حيث استدعت المبلغة "خالة الطفلة" للاستماع إلى أقوالها، كما استمعت لأقوال "والدة الطفلة "وهي من "ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأفادت التحقيقات المبدئية إلي قيام الأب المتهم بإطفاء أعقاب السجائر في جسد الطفلة وإحداث إصابات بالغة بجسدها، كما تبين اصابتها أسفل الرأس من الخلف عن طريق قيام المتهم بإلقاء مياة الشاي المغلي على رأسها، كما اكدا خالة ووالدة الطفلة أنه سبق له التعدي على الطفلة بصفعها على وجهها وقام بتوثيق يديها وأرجلها حتى لا تستطيع الحركة \تحت تأثير المخدر قاصدا قتلها لعدم رغبته في مولود أنثى.

وكشفت" السنباطي" أن النيابة العامة قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة من عدمه.

ووجهت الشكر للنائب العام لسرعة تدخله لحماية الطفلة من بين براثن أبيها، مشيدة بقرارات النيابة العامة التى تحمي دائما أطفالنا من أي خطر قد يلحق بهم.

وشددت "السنباطي" على أن المجلس لن يتهاون ابدا في حق من حقوق الأطفال وسيظل المدافع الأول عن حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال ، وناشدت المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اي انتهاك يتعرض له الأطفال على خط نجدة الطفل 16000.