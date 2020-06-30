كورونا في 24 ساعة| الإصابات تعاود الارتفاع.. والصحة العالمية تكشف خطوة مهمة ضد الفيروس

كتب- عاطف مراد:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار، إعلان ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، وكشف منظمة الصحة العالمية عن "خطوة مهمة" لمكافحة الفيروس، قالت إنه لا عذر للدول التي تفشل فيها، وإعلان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحة متابعته لحالة الفنانة رجاء الجداوي.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- زيادة جديدة.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الاثنين

- الصحة العالمية تكشف عن "خطوة مهمة" لمكافحة كورونا: "لا عذر للدول التي تفشل فيها"

- "القابضة للمطارات": عودة العمل بكامل قوة الشركة مع استئناف الرحلات

- إحصاءات أمريكية: نصف سكان الولايات المتحدة بدون عمل بسبب كورونا

- ​"الوطنية للصحافة": "هواوي" تتبرع بـ10 آلاف كمامة طبية لمواجهة فيروس كورونا

- "المستشفيات التعليمية": مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين بكورونا في معهد الكبد

- يمكنكم بدء حجز التذاكر.. "طيران الإمارات" تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة

- مدبولي يكشف: كيف حافظ الاقتصاد المصري على ما تحقق من معدلات رغم كورونا

- وزير الطيران المدني: مطارا العاصمة وسفنكس يسهمان في النهضة الاقتصاية لموارد الدولة

- اليوم.. "الإنجيلية" تناقش تحديات الكنيسة في زمن الكورونا

- مدبولي: خطة طويلة ومتوسطة المدى كي لا يتأثر اقتصادنا ونخرج بأقل تأثير من "كورونا"

- استعدادًا لبدء الرحلات.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار القاهرة الدولي

- الرعاية الصحية تطلق مبادرة "ماتشلش هم" لمواجهة آثار كورونا النفسية

- الإجمالي 7 حالات.. اكتشاف إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في نادي طنطا

- "معنديش كورونا".. تفاصيل انتحار ربة منزل من الطابق السابع بالزيتون

- مستشار الرئيس: حالة رجاء الجداوي غير مستقرة.. وأتابعها مثل كل مرضى كورونا

- كورونا في الوطن العربي: 600 ألف إصابة.. و3 دول يُسمح لمواطنيها بالسفر لأوروبا

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