غدًا.. النسخة الجديدة من موقع "دعم مصر" تقدم 7 خدمات تموينية

كتب- محمد سامي:

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات، النسخة الجديدة من موقع "دعم مصر" الخاص بالبطاقات التموينية مع تخصيص الخط الساخن "19959"، ضمن التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تقديم خدمات جديدة لحاملي البطاقات التموينية، طبقًا لخطة الحكومة في التعايش مع فيروس كورونا.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إنه بداية من الأول يوليو، سيتم البدء في تلقي طلبات المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الجديد.

وأضاف، أن الموقع الجديد لدعم مصر يقدم 7 خدمات تموينية لحاملي البطاقات، وهي تسجيل رقم المحمول لبطاقة تموينية نشطة، أو بطاقة إصدار جديد تقديم بدل تالف أو فاقد للبطاقة، والاستعلام عن بدل تالف أو فاقد، إضافة إلى نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى، والفصل الاجتماعي لإصدار بطاقة تموينية جديدة، وتفعيل البطاقة واستلام الرقم السري، وإعادة إرسال الرقم السري للبطاقة التموينية.​