الأزهر: تحديد موعد امتحانات الفرق النهائية 17 يونيو
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن مجلس الجامعة الشهري سيعقد اجتماعه المقبل في الـ17 من يونيو الجاري، لمناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف عامر، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الجامعة يبحث الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وامتحانات الفرق النهائية، ويحدد موعد انعقادها بكليات القاهرة والأقاليم، لافتاً إلى أنها ستعقد ورقيا بشكلها التقليدي.
وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مجلس الجامعة يواصل للعام الثاني على التوالي، عقد اجتماعاته الشهرية طوال العام، دون الحصول على أي إجازات، لمناقشة كلما يتعلق بالعملية التعليمية، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.
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