ضياء رشوان ينعي رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير "أ ش أ" سابقا ووكيل مجلس النقابة الأسبق

القاهرة - (أ ش أ):

نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين ببالغ الأحزان والأسى الجماعة الصحفية والنخبة المصرية وعموم المصريين، أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء، بعد مسيرة عطاء متواصل لوطنه ومهنته ونقابته لعقود طويلة.

وتقدم النقيب، في بيان له، بخالص العزاء لحرم الفقيد الأستاذة خيرية شعلان الكاتبة الصحفية الكبيرة وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، متوجها إلى الله سبحانه وتعالى بالدعوات أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد رحل فجر اليوم إثر أزمة صحية صدرية عن عمر ناهز ٧٢ عاما.