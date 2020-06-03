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وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصي عن عمر يناهز 71 عاما

09:41 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصي عن عمر يناهز 71 عاما

الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي

كتب - محمود مصطفى:

توفي فجر اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأكدت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن الدكتور محمد القوصي وافته المنية فجر اليوم عم عمر يناهز ال71 عاما.


ودعت المنظمة، المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويخلف للأمة من فقده خيرا.

محمد عبدالفضيل القوصي وزارة الأوقاف

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الأزهر ينعى الدكتور عبدالفضيل القوصي:"كرس حياته لنشر الفكر الوسطي"

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