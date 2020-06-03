وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصي عن عمر يناهز 71 عاما
كتب - محمود مصطفى:
توفي فجر اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف الأسبق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.
وأكدت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن الدكتور محمد القوصي وافته المنية فجر اليوم عم عمر يناهز ال71 عاما.
ودعت المنظمة، المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويخلف للأمة من فقده خيرا.
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