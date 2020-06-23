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بدء اجتماع لجنة إدارة "أزمة كورونا"

11:48 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
بدء اجتماع لجنة إدارة "أزمة كورونا"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك عبر"الفيديو كونفرانس"، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة عددًا من الإجراءات، الجديدة التي ستطبق خلال أول شهر يوليو ومنها الاستئناف التدريجي للأنشطة في بعض القطاعات، وكذا ضوابط العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بدور العبادة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة اليوم، عن خطة عودة السياحة تدريجيًا في عدد من المحافظات بتنسيق الكامل مع وزارة الصحة كما تناقش اللجنة تقليل ساعات الحظر.​

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