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"الوطنية للإعلام": السيطرة على ماس كهربائي بالدور السابع بمبنى الهيئة

06:18 م الإثنين 22 يونيو 2020
"الوطنية للإعلام": السيطرة على ماس كهربائي بالدور السابع بمبنى الهيئة

ماس كهربائي

(مصراوي):


قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إن ماس كهربائي بمفتاح تشغيل وحدة التكييف داخل مكتب المجالس واللجان بالدور السابع، بمبنى الهيئة، نتج عنه ظهور أدخنة، اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان إعلامي لها، أنه على الفور تعاملت وحدة الدفاع المدني المتواجدة بالمبنى، مع الأدخنة، وتمت السيطرة عليه، وتابعت الجهات المعنية من قطاع الأمن التأكد من السيطرة على الأمر.

وأكدت الهيئة، عدم وجود أية خسائر بشرية أو مادية في مكان الدخان.

ماس كهربائي الهيئة الوطنية للإعلام السيطرة على ماس كهربائي

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