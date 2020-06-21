"الصحة": 1800 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمستشفيات التعليمية مجانًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، الأحد، إجراء 1824 جلسة غسيل كلوي لمرضى فيروس كورونا المستجد بالمجان.

وقال الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس الهيئة، في بيان اليوم، إنه تم إجراء جميع هذه الجلسات لمرضى كورونا بالمجان ولم يكن أغلبهم من المرضى الذين يقومون بالغسيل بصفة مستمرة بمستشفيات الهيئة أو محتجزين بها لكننا كنا نقبل كافة التحويلات حرصا على حياة المرضى.

وأضاف: كان أغلب هؤلاء المرضى يحتاج لرعاية مركزة وهو ما تم توفيره لهم حتى تعافى الكثيرين من الفيروس وعادوا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي الخاصة بهم بأماكنهم المعتادة من قبل.

وأوضح أن مستشفى أحمد ماهر التعليمي يأتي في مقدمة المستشفيات التي تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها حيث تم إجراء 1191 جلسة، يليه مستشفى الساحل التعليمي حيث تم إجراء 394 جلسة، ثم مستشفى حميات إمبابة 155 جلسة، ومستشفى دمنهور التعليمي 26 جلسة، وشبين الكوم التعليمي وبنها التعليمي بـ 25 جلسة بكل منهم، ثم مستشفيات سوهاج التعليمي وقفط التعليمي بـ 4 جلسات بكل منهم.

ولفت السودة إلى الاستمرار في تقديم الخدمة حتى تنتهي هذه الجائحة، وهو ما يؤكد دور الهيئة الريادي طبيا ومجتمعيا في التخفيف عن كاهل هؤلاء المرضى المثقلين بمحنة المرض بهذه الجائحة وأيضا حاجتهم الملحة للتدخلات الطبية الأخرى مثل جلسات الغسيل الكلوي أو التدخلات الجراحية المختلفة، ولم تتأخر هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية في توجيه هذه الرسالة لهؤلاء المرضى بأننا معكم قلبا وقالبا حتى يمن الله عليهم بالشفاء.