أجازة وعلاج فوري.. ٣ قرارات للجنة إدارة أزمة كورونا بالأهرام

كتب - مصراوي:

قالت مؤسسة الأهرام، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المؤسسة لمواجهة فيروس كورونا قررت لجنة إدارة الأزمة في اجتماعها اليوم، برئاسة عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس الإدارة، اتخاذ عدة قرارات شملت ما يلى:

1- أي زميل تظهر عليه بعض أعراض كورونا، يتم على الفور عمل أشعة مقطعية، و تحليل دم كامل وإعطاءه أجازة لحين ظهور النتيجة، ويتم التعامل معه علاجيا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور .

2- في حالة ظهور نتيجة التحاليل و الأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بكورونا يتم على الفور عمل مسحة له، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة و الاستمرار في العزل والعلاج المنزلى .

3- في حالة إيجابية المسحة للزميل يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة على الفور .