وصول 330 مصريا من جدة والرياض لمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة إير كايرو، قادمتين من الرياض وجدة وعلى متنهما 330 مصريا من المتواجدين، منعهم تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من العودة خلال الأسابيع الماضية.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة إير كايرو رقم MS9940 وصلت وعلى متنها 165 راكبا قادمة من العاصمة السعودية الرياض، والرحلة الثانية للشركة رقم SM3006 من جدة وعلى متنها 165 مصريا، وتم إنهاء إجراءات وصول الركاب، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم 7 أيام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .