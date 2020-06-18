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وزير الطيران يتفقد "الخدمات الجوية" لمتابعة التدابير الاحترازية

01:56 م الخميس 18 يونيو 2020
وزير الطيران يتفقد "الخدمات الجوية" لمتابعة التدابير الاحترازية

الطيار محمد منار عنبه

كتب- محمد عبيد:

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، زيارة تفقدية مفاجئة لمقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية للاطمئنان على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بإعداد الوجبات وأدوات الطعام المقدمة للركاب خلال رحلاتهم .

وبدأت الجولة بتفقد الوزير معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إعداد وإنتاج وتجميع الوجبات، كما اطلع على إجراءات تأمين وتغليف الوجبات قبل صعودها على الطائرات.

وتابع منار خطة تنفيذ التدابير الاحترازية وطرق التعقيم التي اتخذتها الشركة لوقاية العاملين، وضمان سلامة وجودة الأغذية.

وشدد منار، على توفير مزيد من الإجراءات الصارمة وزيادة تعقيم أدوات الطعام وتغليفها بطريقة آمنة، كما وجه باتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة في إعداد الوجبات المقدمة للركاب والتي ستكون مغلفة ومعدة بطريقة ﺁﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للمعايير والمواﺻﻔﺎت العالمية والصحية التي أوصت بها منظمات الطيران الدولية.

وخلال الجولة التقى الطيار محمد منار، بعدد من العاملين بالشركة تزامنا مع وقت نوباتهم مع زيارته التفقدية، اطمأن على التزامهم بتطبيق معايير السلامة والجودة والشروط الصحية التي تهدف إلى توفير مزيد من الضمانات لسلامة وصحة العملاء والعاملين.

كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والحرص الشديد في المرحلة القادمة خاصة بعد قرار استئناف الحركة الجوية أول الشهر القادم .

محمد منار وزير الطيران المدني وزارة الطيران المدني الخدمات الجوية

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