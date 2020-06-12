فض سوقي الجمعة والحمام في السيدة عائشة بالقاهرة (صور)

(مصراوي):

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على جميع أحياء العاصمة، لتكثيف حملاتها التي تستهدف منع إقامة الأسواق الأسبوعية، لما تسببه من تزاحم بين المواطنين، ينذر بانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالتنسبق مع شرطة المرافق.

كما وجه المحافظ بالتنسيق المستمر مع مديريتي الطب البيطري والتموين، لشن حملات تفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد، ويبيع سلعًا منتهية الصلاحية في الأسواق والمتاجر.

وشن رئيس حي الخليفة، اليوم حملة كبرى بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموبن وشرطة المرافق، أسفرت عن منع إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام بمنطقة السيدة عائشة، كما تم أثناء الحملة إعدام بعض السلع المنتهية الصلاحية حرصًا على صحة المواطنين.