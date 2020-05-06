"السكة الحديد" تواصل تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة كورونا

مصراوي في "صدر العباسية".. 84 عامًا من مواجهة الأمراض الوبائية (معايشة)

كتب- أسامة علي:



واصلت هيئة السكة الحديد، تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير والتوعية، داخل المحطات والقطارات، لمواجهة فيروس كورونا.



ووجهت هيئة السكة الحديد، العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وتوفير ملصقات للتوعية بالمحطات.