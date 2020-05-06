تطعيم 400 ألف رأس ماشية.. "الزراعة" تعلن السيطرة على "الحمى القلاعية"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن مديريات الطب البيطري في المحافظات تواصل تحصين المواشي ضد مرضى الحمى القلاعة وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم تحصينه في 22 محافظة حوالي 415736 حيوان من المترددين على الوحدات البيطرية، موضحًا أن ذلك ياتى لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والحفاظ على مستويات المناعة العالية والتي تحققت من خلال الحملات القوميه المتتالية والتي أدت إلى سيطرة وزارة الزراعة على المرضيين.

وأكد على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع العاملين بالهيئة من فيروس كورونا.

يذكر أنه لأول مرة في مصر يتم السيطرة على مرضى الحمى القلاعية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام، وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريين خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.