كورونا مصر: قفزة الإصابات تتواصل والتعافي يرتفع.. ومعدل الوفاة يهبط لـ 6.2% (تفاعلي)

كتب – أشرف جهاد وأحمد جمعة:

وصل المؤشر اليومي لإصابات كورونا في مصر إلى رقم قياسي اليوم الثلاثاء، بتسجيل 388 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ(كوفيد-19).

وهذا هو عدد الحالات الإيجابية الأكبر منذ بداية أزمة كورونا منتصف فبراير الماضي، محطمًا الرقم الأعلى السابق الذي سجلته وزارة الصحة مطلع مايو الجاري بـ 358 إصابة، فيما بلغ إجمالي العدد حتى الآن 7201 حالة.

واحتاجت مصر 3 أيام فقط لتجاوز 7 آلاف حالة بعد تسجيل 6 آلاف حالة يوم السبت الماضي، وهو أقل مدة زمنية لتسجيل ألف حالة إصابة، إذ سجلت الوزارة أول ألف إصابة بعد 51 يومًا، ثم الألف الثانية بعد 8 أيام، وظلت المدة الزمنية في انخفاض تباعًا، حيث بلغت 6 أيام لتسجيل الألف الثالثة وكذلك الرابعة، و4 أيام لتسجيل الألف الخامسة والسادسة.

وفي ذات السياق، عاد المؤشر اليومي لعدد الوفيات للارتفاع من جديد مُسجلًا 16 حالة، بزيادة تجاوزت 55% عن أمس الاثنين الذي سجل 7 حالات فقط.

ومع ذلك، انخفض المعدل الإجمالي للوفيات في مقابل إجمالي الإصابات لـ6.2% فقط، بالنظر إلى تسجيل 452 حالة وفاة، بعد أن كان يبلغ 7.5% قبل أيام، بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة. فيما يبلغ متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية 5.3%، وفق الدكتور الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

وقال خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، لمصراوي، إن 30% من إجمالي الوفيات توفي قبل الوصول إلى مستشفيات العزل، و25% منهم توفوا في أول 48 ساعة من تواجدهم داخل المستشفى، كما أن الغالبية العظمى من الوفيات فوق 50 عامًا، ويعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

كما وصل مؤشر التعافي إلى أقصى مستوى يومي بخروج 98 مصابًا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبي، بعد أن كان أعلى رقم مُسجل لعدد حالات الشفاء يوم 20 أبريل بـ 89 حالة، ليصل الإجمالي إلى 1730 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيا.

ولا يزال في مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي حتى الآن 5019 حالة تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.​