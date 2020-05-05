القابضة لمياه الشرب تطلق صفحتها الرسمية على الفيسبوك
كتب-محمد عبدالناصر:
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " في إطار فتح قنوات اتصال مستمرة مع المواطنين لاطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم ، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط https://www.facebook.com/HCWWeg
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه يتم نشر الأخبار والبيانات المهمة، وتسليط الضوء علي أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، إنطلاقا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.
وأشارت الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحافظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.
الخبر التالى:توفر 100 ألف فرصة عمل.. وزير الإسكان: قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني لـ25 مشروعًا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6813
عدد المصابين
-
1632
عدد المتعافين
-
436
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3584174
عدد المصابين
-
1167991
عدد المتعافين
-
251575
عدد الوفيات
إعلان