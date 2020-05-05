أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القابضة لمياه الشرب تطلق صفحتها الرسمية على الفيسبوك

10:55 ص الثلاثاء 05 مايو 2020
القابضة لمياه الشرب تطلق صفحتها الرسمية على الفيسبوك

القابضة لمياه الشرب

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " في إطار فتح قنوات اتصال مستمرة مع المواطنين لاطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم ، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط https://www.facebook.com/HCWWeg

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أنه يتم نشر الأخبار والبيانات المهمة، وتسليط الضوء علي أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، إنطلاقا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وأشارت الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحافظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.

القابضة لمياه الشرب فيسبوك مياه الشرب الصرف الصحي

الخبر التالى:

توفر 100 ألف فرصة عمل.. وزير الإسكان: قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمراني لـ25 مشروعًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3584174

    عدد المصابين

  • 1167991

    عدد المتعافين

  • 251575

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تقديم موعدها.. جداول صرف مرتبات مايو لموظفي الحكومة على 4 أيام