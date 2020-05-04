خطة البرلمان تبدأ مناقشة موازنة "الصحة "بتوجيه التحية للجيش الأبيض

كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور حسين عيسى رئيس لجنه الخطة والموازنة بمجلس النواب، التحية إلى جيش مصر الأبيض، مؤكدا أن هناك أطباء لم يدخلوا بيوتهم ولم يروا أبناءهم منذ ٥٠ أو ٦٠ يوما، ولهم جميعا كل التحية والتقدير.

وتابع عيسي في كلمته أمام اجتماع اللجنة، الاثنين، لمناقشة موازنة وزارة الصحة والسكان للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، أن كل لجنة نوعية هدفها إحالة الموازنه الخاصة بالوزارة التابعه لها، لمناقشتها داخل اللجنه المختصة، وسيقدم التقرير للجنة الخطة والموازنة.

وطالب عيسى، الحضور بالتركيز على التعديلات التي طلبتها وزارة الصحة في موازنتها، متابعا:" دورنا الحقيقي هو خروجنا بالتعديلات المناسبة"، مطالبا الحضور بضرورة الاختصار في الكلمات.

وقال عيسى لأعضاء اللجنة:" إننا في اجتماع غير صحي وغير آمن، القاعة التي تتم بها حاليا مناقشة موازنة وزارة الصحة، غير صحية، على الرغم من أننا نناقش موازنه وزارة الصحة".

وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة، بتقليل وقت الاجتماع حرصا على الحضور، بسبب امتلاء القاعة بالحضور، وضيق مساحتها.