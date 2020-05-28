الإبلاغ وخريطة بالمستشفيات.. 11 خدمة يقدمها تطبيق "صحة مصر" بشأن كورونا

كتب - أحمد جمعة:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تحديث خدمات تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة للمواطنين لمتابعة فيروس كورونا المستجد.

وقال "صلاح"، إن التطبيق يقدم العديد من الخدمات للتسهيل على المواطنين في تتبع الفيروس وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بكورونا.

وتشمل هذه الخدمات:

- حال شكوك الإصابة بكورونا يمكنك الإبلاغ على التطبيق وستصل البيانات لغرفة العمليات للتواصل معك.

- يمكن تقديم البلاغ عن نفسك أو أي شخص آخر.

- يمكن متابعة خريطة أقرب مستشفيات الكشف عن كورونا حول موقعك وعناوينها وهواتفها، أيضا يمكن رسم الطريق من مكانك حتى المستشفى.

- ينبهك حال دخلت منطقة بها عدد إصابات كبير أو حجر صحي، ويقدم لك طريقة التعامل في هذه الحالة.

- يمكن التعرف على كل تعليمات العزل المنزلي وكيف تعزل نفسك وطرق تناول العلاج.

- يمكن من خلاله الإبلاغ عن حالتك الصحية يوميا في العزل المنزلي ومتابعتك.

- يمكنك من معرفة طرق الحفاظ على نفسك حال وجود شخص معك في عزل منزلي، وكيفية التعامل معه.

- تستطيع معرفة تعليمات وإرشادات الوقاية وتفاصيل خطة التعايش التي ستطبقها الدولة.

- يمكنك من متابعة آخر الأخبار والمستجدات والإحصائية اليومية للإصابات وحالات الشفاء.

- ستستقبل إشعارات وتنبيهات يومية موجهة إليك طبقا لحالتك الصحية.

- تضاف يوميا خاصية جديدة في التطبيق لخدمة أفضل.

نسخة "أندرويد" لتحميل التطبيق.. اضغط هنا

نسخة "آيفون" لتحميل التطبيق.. اضغط هنا