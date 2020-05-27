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للمرة الثانية.. غلق مطعم شهير بالهرم وإيقاف النشاط بالكامل

05:45 م الأربعاء 27 مايو 2020
للمرة الثانية.. غلق مطعم شهير بالهرم وإيقاف النشاط بالكامل

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكدت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، غلق محل مأكولات زاكس بشارع اللبيني، للمرة الثانية، وذلك بعد إغلاقة بالأمس في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشن حي الهرم، وفق بيان، اليوم الأربعاء، حملة مكثفة وتم رفع جميع المعدات داخل المحل ووقف النشاط بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويرجع سبب الغلق إلى استقبال المواطنين داخل المحل ووجود زحام شديد بداخله دون مراعاه للإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا.

الجيزة غلق مطعم فيروس كورونا

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