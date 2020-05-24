"بأي حال عدت؟".. 30 صورة ترصد أول أيام عيد الفطر في زمن "كورونا"
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تصوير- مصطفى الشيمي وعلاء أحمد ونادر نبيل ومحمود بكار:
ما بين حدائق بدون زوار، ومساجد خاوية، وشوارع خلت من زحام السيارات والمارة، عاود المصريون اليوم الأحد، الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، لكن في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد".
العيد يأتي هذا العام في ظل إجراءات اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، كان منها قصر المساجد على التكبيرات فقط، وفرض حظر للتجوال بداية من الساعة 5 مساء حتى الـ6 من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إغلاق الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة.
الخبر التالى:الأوقاف: لم نرصد مخالفات حول أداء صلاة العيد بالمساجد
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