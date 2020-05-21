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الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الثقافية

09:12 م الخميس 21 مايو 2020
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الثقافية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية، التي نظمتها الوزارة.

والفائزون هم :

الفرع الأول .

إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية .

الأول ـ محمد أحمد السيد أحمد على الجد، أوقاف الدقهلية، وجائزته عشرة آلاف جنيه .

الثاني - حاتم سعيد سليمان عواد، أوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه .

الفرع الثاني

كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم .

الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية .

١ - محمد شعبان أحمد شعبان، محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه، محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٣ - حامد معوض حجازي محمد، محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه .

٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم، محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه .

إضافية إلى جائزتين تشجيعيتين :

١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه .

٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه .

محمد مختار جمعة مسابقة المولد النبوي الثقافية وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف

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