الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المولد النبوي الثقافية
كتب - محمود مصطفى:
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة المولد النبوي الشريف الثقافية، التي نظمتها الوزارة.
والفائزون هم :
الفرع الأول .
إجابة المائة سؤال وكتاب فقه السيرة النبوية .
الأول ـ محمد أحمد السيد أحمد على الجد، أوقاف الدقهلية، وجائزته عشرة آلاف جنيه .
الثاني - حاتم سعيد سليمان عواد، أوقاف القليوبية، وجائزته تسعة آلاف جنيه .
الفرع الثاني
كتائب الشمائل النبوية وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية وتفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم .
الناجحون من المتقدمين من المديريات الإقليمية بالتصفية النهائية .
١ - محمد شعبان أحمد شعبان، محافظة الفيوم، وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٢ - محمد محمد إسماعيل محمد ملكه، محافظة البحيرة، وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٣ - حامد معوض حجازي محمد، محافظة الجيزة وجائزته خمسة آلاف جنيه .
٤ - مصطفى عبد المعطيً سيد أحمد هاشم، محافظة جنوب سيناء، وجائزته ثلاثة آلاف جنيه .
إضافية إلى جائزتين تشجيعيتين :
١- عبد حسن محمد قناوي من محافظة أسوان وقيمة جائزته ألفا جنيه .
٢ - محمد على أبو الوفا جاد الرب من محافظة الأقصر وقيمة جائزته ألفا جنيه .
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