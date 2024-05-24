أسامة الأزهري: صمت أعضاء "تكوين" عن الرد على مناظرتي يعني اعتذارهم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أنه لم يتلق حتى الآن أي رد من أعضاء مركز تكوين بعد إعلانه مناظرتهم.

وقال الأزهري عبر صفحته على "فيسبوك":"ثلاثة أيام مرت دون أي رد من أعضاء مركز (تكوين)، مما يشير إلى اعتذارهم عن المناظرة، كما أن خبير المخطوطات الدكتور يوسف زيدان أعرب عن موقفه الشخصي بعدم الرغبة في المناظرة العلنية، مفضلاً جلسة خاصة بعيداً عن العامة.

وقال الأزهري:"العجيب أن يوسف زيدان ظل على مدى سنوات مضت يصدر أطروحاته عبر التليفزيون للبسطاء، فهل إذا جاء وقت الرد تريد حرمانهم من المعرفة؟، أنا أحترم البسطاء، وأحترم حقهم في معرفة الرد العلمي على ما تفضلت بطرحه عليهم، أما الجلسة الودية المنفردة وتبادل الزيارات فهذا أمر مختلف تماما عما نحن فيه الآن، وعلى فرض حصوله فإنه ليس بديلا عن مقابلة الفكر بالفكر، ولعلك تتقبل النقد لما تطرحه بكل رحابة صدر".

وأضاف الشيخ أسامة الأزهري، أن الإجراء التالي يشمل الانتقال إلى تبني عدد من الباحثين المؤهلين القادرين على النقاش العلمي النزيه الحر المبني على العلم والحجة والبرهان والأدب الجم في التعامل مع المخالف؛ ليعكفوا على المناقشة والنقد لكل أطروحات أعضاء المركز حتى يشهد المصريون مواجهة الفكر بالفكر ويشهدوا نقدًا علميًا نزيهًا ينور العقول، ويحافظ على الثوابت، ويحترم المخالف.

وتابع: سأصدر في الأيام القادمة عدة حلقات مسجلة أناقش فيها عددًا من أطروحاتهم بالنقد العلمي المفصل.

كان الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أصدر الاثنين الماضي البيان الأول له ردا على تدشين مركز تكوين للفكر العربي

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