أمطار وحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس "بيان بالدرجات"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الخميس، موضحة أنه شديد الحرارة على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.



وقالت الهيئة: من المتوقع أن تتساقط الأمطار على حنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى نشاط الرياح على بعض المناطق حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد وتؤدي أيضًا إلى إعاقة مستوى الرؤية.

وأوضحت أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 43- 29، الوجه البحري بين 42 -28، والسواحل الشمالية بين 37- 24، وجنوب سيناء بين 37 -29، وشمال الصعيد بين 44- 30، وجنوب الصعيد 44 - 31 درجة مئوية.



وتابعت: وسجلت نسب الرطوبة بين 60 إلى 65% على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، و55% على شمال الصعيد، و70% على جنوب سيناء.