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"اتصالات النواب" تحذر المواطنين من صفحات مزيفة لتحليل كورونا: "نصابون"

11:52 ص السبت 02 مايو 2020
"اتصالات النواب" تحذر المواطنين من صفحات مزيفة لتحليل كورونا: "نصابون"

مجلس النواب

كتب - أحمد علي:

حذَّر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من بعض الصفحات المزيفة على السوشيال ميديا والتي تدَّعي أنها تجري تحاليل كورونا بـ٥٠٠ جنيه، واصفًا القائمين عليها بـ"النصابين".

وقال بدوي، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن هؤلاء النصابين يستغلون الظروف الحالية واحتياج عدد كبير من المواطنين إلى الاطمئنان على أنفسهم، مستغلين السوشيال ميديا لنشر إعلانات عن صفحاتهم في كل المحافظات.

وشددت رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن هذه العصابات الإلكترونية ينطبق عليها تطبيق مواد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بالسجن والغرامة، وقد تصل العقوبات في مثل هذه الجرائم إلى السجن المشدد والغرامة، حسب الجرم المرتكب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجرائم أمن قومي؛ نظرًا لاستغلالهم الظرف الراهن الذي تمر به البلاد عقب انتشار فيروس كورونا، والنصب على المواطنين عن طريق السوشيال ميديا.

وأهابت لجنة الاتصالات بجميع المواطنين ومستخدمى صفحات السوشيال ميديا إلى عدم الانسياق وراء هذه الصفحات تمامًا والرجوع إلى المصادر الرسمية للجهة التنفيذية؛ وهي وزارة الصحة والسكان.

مجلس النواب فيروس كورونا تحليل كورونا

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