"الوطنية للصحافة" تنعى ثاني وفاة بـ"كورونا" من الصحفيين

(مصراوي):



نعت الهيئة الوطنية للصحافة الزميل "محيي الدين السيد" الذي توفى جراء إصابته بفيروس "كورونا"، وتدعو الله أن يرحمه ويدخله فسيح جناته، وتتقدم بالعزاء لزوجته الزميلة منى البقري.

وأعلنت نقابة الصحفيين، وفاة الزميل الصحفي بالقومية للتوزيع متأثرًا بفيروس الكورونا بعد نقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، وهي حالة الوفاة الثانية بين الصحفيين.

ونعى مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الزميل وأعلن تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية لأسرته.

وأهاب مجلس النقابة بجميع الزملاء الصحفيين والعاملين بالمجال الصحفى من موظفين وإداريين وعمال اتخاذ الحيطة وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتهم.

وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المجلس يقوم بكل الإجراءات الاحترازية والضمانات الصحية بمبنى النقابة، وأنه تم توفير كميات كبيرة من الكحول وأقنعة الوجه -الكمامات- وغيرها من لوازم التطهير بمقر النقابة.