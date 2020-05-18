وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محور سمالوط على النيل (صور)

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه محافظ المنيا، معدلات تنفيذ محـور سمالـوط على النيل، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بـ2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، ويشمل المحور على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر المقبل.

كما تفقد وزير النقل، قطاعات المشروع المختلفة، وتابع معدلات تنفيذ الأعمال الصناعية (الكباري والأنفاق)، إضافة إلى أعمال الطرق، مطالبًا بضرورة الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي المهم، وفقًا لقياسات الجودة العالية، مع ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وزير النقل، أن المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.



وأضاف الوزير، أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتًا إلى أنه بدء من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل.

ولفت إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محورًا جديدًا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة ليصل إجمالي المحاور والكباري على النيل (59 كوبري)، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بني مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ 8 محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، إضافة إلى المرحلة المستقبلية، والتي تضم 6 محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).​