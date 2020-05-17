لا يشترط التكبير.. الإفتاء: أداء صلاة العيد بالمنازل دون خطبة جائز شرعا

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شلبي، مدير الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أداء صلاة عيد الفطر في المنازل دون خطبة جائز شرعا، في ظل غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات.

وأضاف شلبي، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن صلاة العيد في المنازل تؤدى بنفس الشروط التي كانت تؤدى بها في المساجد والساحات، وهي ركعتان الأولى بها سبع تكبيرات والثانية خمسة، ويقرأ الإمام فيهما ما تيسر من القرآن الكريم.

وأشار مدير الفتاوى الهاتفية إلى أن أداء صلاة العيد دون خطبة بالمنازل جائر شرعا، والصلاة صحيحة في هذه الحالة، لافتا إلى أنه يستحب ترديد تكبيرات العيد قبل الدخول في الصلاة، ومن لم يكبر فصلاته صحيحة.

ونوه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن ترديد تكبيرات عيد الفطر من بعد مغرب آخر يوم في رمضان إلى أداء صلاة العيد.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة، هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية.

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