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وزير الإسكان يتفقد مشروعي "سكن مصر" والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

02:56 م السبت 16 مايو 2020
وزير الإسكان يتفقد مشروعي "سكن مصر" والكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة

مشروع سكن مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق مشروع "سكن مصر".

وتجول الجزار، ومرافقوه، بموقع مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، كما تفقد مشروع السوق التجارية (نموذج ٨ محال)، الجاري تنفيذها لخدمة سكان المشروع.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ووجه بزيادة مساحة المسطحات الخضراء بين العمارات، وزيادة أعداد الأشجار المظللة.

وانتقل الوزير ومرافقوه، لتفقد مشروع الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذى يبلغ طول المرحلة الأولى منه 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

وأكد الجزار، ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيبات بالكورنيش، وزيادة المسطحات الخضراء، والأشجار المظللة، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، لتوفير جو ملائم للمواطنين للاستمتاع بالكورنيش

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل، لضمان صحة وسلامة العاملين، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.

سكن مصر المنصورة الجديدة عاصم الجزار وزير الإسكان

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