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الأوقاف: انطلاق الدورة التثقيفية الإلكترونية للأئمة والواعظات الأحد

02:15 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
الأوقاف: انطلاق الدورة التثقيفية الإلكترونية للأئمة والواعظات الأحد

وزارة الأوقاف المصرية

كتب - محمود مصطفى:

تطلق وزارة الأوقاف المصرية الدورة التثقيفية التخصصية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والوعاظ على مستوى الجمهورية عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية الأحد المقبل الموافق ١٢ أبريل خلال سلسلة من المحاضرات لنخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية والثقافية بواقع محاضرة واحدة يوميًا مدتها ما بين ٤٠ إلى ٦٠دقيقة، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا.

وأوضحت الأوقاف، في بيان منذ قليل، أنه ستتم إتاحة المحاضرات مسجلة بالفيديو على موقع الوزارة وقناتها: "منبر التجديد" على يوتيوب، وقناتها الصوتية منبر التجديد على ساوند كلاود، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة "معًا لخطاب ديني مستنير" على فيسبوك تحت اسم "وعي"، وستنطلق الدورة حول ثلاثة كتب هي: الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية، إضافة إلى بعض المحاضرات الثقافية في المجالات المختلفة، وهذه الدورة عامة لجميع الآئمة، كل من هو معين على درجة إمام وخطيب وغير منتدب على وظيفية قيادية أو إشرافية.​

وزارة الأوقاف المصرية الدورة التثقيفية الإلكترونية بوابة الأوقاف الإلكترونية

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