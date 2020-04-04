الوفد: نحتاج دور أكبر من المجتمع المدني لدعم مجابهة "كورونا"

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، ضرورة تكاتف الجميع من أجل دعم القطاع السياحي وعلى رأسه العاملين، به لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت رمزي، في بيان لها اليوم، إن قطاع السياحة من أشد القطاعات تضررًا بأزمة فيروس كورونا المستجد وهذا الأمر ليس في مصر فقط بل ينطبق على جميع الدول في العالم.

وتابعت: "غرفة السياحة والفنادق دعمت القطاع السياحي بصرف رواتب العاملين المؤمن وغير المؤمن عليهم، وهذا إنجاز نشكرهم عليه".

وأشارت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إلى أن قطاع السياحة والطيران يعمل بهما مئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا بسبب هذا الوباء العالمي، مع توقف كامل لحركة السياحة والطيران وكافة القطاعات والأنشطة السياحية في معظم دول العالم.

وشددت على أن الحكومة تبذل جهودًا مشكورة لمساعدة القطاع والتقليل من خسائره، في ظل الأزمة الحالية ولكنها لن تكون كافية خاصة مع استمرار تفشي الفيروس وزيادة أعداد المصابين به.

وأشارت إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين لمساعدة الدولة وخاصة قطاع السياحة لنظرًا للضرر الكبير الذي لحق بهذا القطاع، سواء كان هذا الدعم عيني أم مادي أم بأي وسيلة لمساعدة العاملين به ممن تقطعت بهم السبل.