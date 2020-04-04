الصرف ينتهي 28 أبريل.. القوى العاملة: 60 مليون جنيه لـ120 ألف عامل غير منتظم

كتب- يوسف عفيفي:

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة حددت شهرا لعملية صرف المنحة الاستثنائية المقدرة بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة على مواقع مديريات القوى العاملة بالوزارة على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم 120 ألف.

وأضاف سعدالدين لمصراوي، أن عملية الصرف بدأت يوم 28 مارس الماضي عبر مكاتب البريد على مستوى 27 محافظة في محل إقامة كل عامل، على أن تنتهي عملية الصرف يوم 28 أبريل الجاري، لافتا إلى حصول البعض منهم على الـ500 جنيه وجار الصرف للباقين حتى انتهاء المدة المعلنة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للبريد بعد الانتهاء المدة المحددة ستبلغ وزارة القوى العاملة بالأعداد التي حصلت على المنحة، وإجمالي المبلغ الذي تم صرفه والمحدد بـ60 مليون جنيه لعدد العمالة غير المنتظمة المسجلة على مديريات القوى العاملة بالوزارة على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويبلغ عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة عبر مديريات القوى العاملة نحو 120 ألف عامل، يصرفون منحة الـ500 جنيه، إضافة إلى منح أعياد الفطر والأضحى والعمال.

ومن المقرر بحسب مصدر حكومي، أن تعلن الحكومة خلال أيام، معايير المستحقين لصرف منحة الـ500 جنيه على مستوى الجمهورية وغير مسجلين بمكاتب المديريات.